"Petrolchimico, recuperare e valorizzare il sito"

Il Pd torna a parlare di Petrolchimico, attraverso la voce di candidati Emiliano Bianchi e Sara Manservigi. "Il recupero e la valorizzazione della storia del sito ferrarese tramite strumenti come centri di documentazione storica, un museo sociale, una fiera della chimica sostenibile – spiegano i dem – sarebbero propedeutici al ripristino di un rapporto dialettico ma profondo con la città, in cui il petrolchimico torni a essere vissuto non più come una minaccia ma come una risorsa e un’opportunità di un lavoro di qualità, specialmente per le giovani generazioni". Ricordando alcuni progetti messi in campo "dalle precedenti amministrazioni", Bianchi e Manservigi propongono di proseguire sulla linea di uno "sviluppo strategico, mettendo in campo tutto quello che si può a livello locale: alimentare il bacino delle professionalità rilanciando il rapporto con l’università e implementando nuovi percorsi formativi come l’Its della Chimica, creando reali possibilità occupazionali per i giovani e soddisfacendo la necessità di competenze delle aziende, rendendo strutturale e meno provvisoria l’esperienza dei tanti giovani transitati negli ultimi anni nelle industrie chimiche ferraresi che, in virtù di un sempre più accelerato ricambio generazionale potrebbero trovare ottime opportunità". Secondo i dem "il polo chimico potrebbe diventare leader della chimica sostenibile, del riciclo chimico e meccanico, riducendo contemporaneamente il carico del termovalorizzatore". "Molte delle dinamiche e delle decisioni – riconoscono in conclusione i dem – esulano dalle competenze e dalle possibilità della politica locale, ma un ruolo l’amministrazione potrebbe comunque rivendicarlo: per farlo occorre dotarsi di una visione precisa, avere la volontà di mettere in campo e coordinare tutte le competenze disponibili e proporre idee concrete sostenute da adeguate risorse. La Chimica in Italia e a Ferrara è di fronte a sfide epocali e a un bivio non più eludibile fra scomparire definitivamente, o trasformarsi drasticamente e repentinamente".

f. d. b.