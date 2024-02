Pianeta Clara, 8mila studenti a lezione di ambiente

Tutto pronto per l’avvio dei laboratori dell’edizione 2023/2024 di ‘Pianeta Clara’, il progetto di educazione ambientale promosso da Clara per le scuole dei diciannove Comuni serviti dall’azienda, con sede a Copparo. Pianeta Clara è dedicato alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, e si propone di far crescere la cultura ambientale legata ad una gestione consapevole e responsabile delle risorse e dei rifiuti, agli obiettivi dell’Agenda 2030 e ai temi del cambiamento climatico, senza tralasciare le riflessioni sulle professioni e le soluzioni da mettere in campo per abbracciare la sostenibilità in tutte le sue forme.

"Il progetto – fanno sapere dalla società - ha raccolto anche quest’anno un grande numero di adesioni, con 400 classi iscritte e quasi 8mila studenti provenienti da circa 120 diverse scuole". Dunque, gli educatori delle cooperative Atlantide, La Lumaca e GiroGiroTondo che curano per Clara l’operatività del progetto, sono pronti per le attività in aula. Quello che gli educatori metteranno in campo durante gli incontri di Pianeta Clara è un approccio esperienziale, con l’obiettivo di trasferire contenuti e messaggi in modo efficace ma allo stesso tempo dinamico e coinvolgente. Tra le modalità adottate, la gamification e il lavoro in gruppo, che sono anche tra le più divertenti e apprezzate dagli studenti. Nell’ambito del progetto, verso la fine dell’anno scolastico saranno proposte due iniziative a premi: per i più grandi un quiz on line in stile click day in cui le classi si sfideranno su domande di sostenibilità, mentre per i più piccoli un concorso fotografico che premierà la realizzazione di riciclo creativo migliore. Pianeta Clara è completamente finanziato da Clara e gratuito per tutte le scuole.

v.f.