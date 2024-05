Piazzette, fioriere, panchine e fontane: il nuovo viale Carducci

LIDO DEGLI ESTENSI

Al Lido degli Estensi, sabato alle 15, si terrà l’inaugurazione del nuovo viale Carducci/Querce, oggetto di un importante intervento di riqualificazione urbana che ha interessato anche le zone limitrofe. Saranno presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture e al Turismo Andrea Corsini, la consigliera regionale Marcella Zappaterra e l’amministrazione comunale. L’intervento, realizzato grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, del Cadf, della Cassa Depositi e Prestiti e con fondi comunali, si iscrive nell’ambito di un’ampia progettualità di riqualificazione urbana e si caratterizza per il rifacimento dei sottoservizi, delle pavimentazioni stradali e ciclopedonali con l’inserimento di nuove finiture tese a differenziare e valorizzare le varie sezioni del viale: le aree ciclabili, pedonali, carrabili e di sosta. Sono stati progettati tre spazi di aggregazione e di raccolta: la piazzetta a nord di viale Carducci, in cui è stata realizzata una nuova fontana quadrata a sfioro; una piazzetta all’incrocio tra viale Carducci e viale Dante Alighieri, in cui è stata realizzata una nuova fontana triangolare a sfioro; all’incrocio tra viale Carducci e viale dei Pini, caratterizzati da una serie di accorgimenti finalizzati a qualificare l’intera zona attraverso il rifacimento di una pavimentazione pregiata e di un insieme di isole attrezzate a verde oltre all’arredo urbano. L’intervento prevede anche l’inserimento di lastre tattili per esterni per l’individuazione degli attraversamenti per ipovedenti. Lungo il viale sono state collocate panchine, fioriere, portabici, cestini per la raccolta differenziata, e piantumato un numero sovrabbondante di essenze arboree rispetto alla compensazione prevista dal regolamento comunale del verde.

v.f.