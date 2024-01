Pienone al De Micheli per ’Lo Schiaccianoci’

Una serata di autentico divertimento e di ottima musica. “Lo Schiaccianoci” proposto dall’Orchestra Sinfonica d’Este ha gremito, venerdì 5 gennaio, il Teatro De Micheli ed è stato salutato dai calorosissimi applausi dal folto pubblico copparese, composto da numerose famiglie. Lo spettacolo teatrale musicale per la regia di Francesco Zanlungo ha saputo trasportare il Comunale nel XIX secolo, nel salotto degli Stahlbaum, dove gli attori Marina Meinero, Sofia Buttini, Cesare Buffagni, Simone Nipoti e Francesco Messori hanno fatto rivivere la vicenda di Clara e Fritz, dello Schiaccianoci e di Re Topo, accendendo emozioni e risate. L’Orchestra Sinfonica d’Este, diretta dal maestro Roberto Laganaro, ha reso la storia di Alexandre Dumas indimenticabile eseguendo con slancio e passione le musiche di Tchaikovsky: la giovane formazione non solo ha saputo coinvolgere gli spettatori, ma è stata parte integrante e giocosa della poetica e vivace rappresentazione, che ha visto i protagonisti anche ampliare il palcoscenico alla platea.

Un grande successo, terminato fra le acclamazioni e gli applausi, chiuso dall’esortazione a rispolverare la fantasia, a essere coraggiosi e sognatori: a essere umani. Prima di tornare a casa la distribuzione di dolcetti ai più piccoli e il brindisi dell’orchestra al pubblico e al nuovo anno, aperto in musica.

"Torniamo nella nostra casa del De Micheli con un grande classico del Natale, riadattato per orchestra e attori, in una versione originale realizzata per questo evento". Ha introdotto il presidente Nadir Garofalo, che ha ripercorso il cammino dell’orchestra, tenuta a battesimo da Copparo, e che tanta strada ha percorso in un paio di anni. "Per una simile impresa serve grande coraggio: ci abbiamo creduto noi e il Comune. Una realtà culturale quando nasce è come un piccolo bosco che con l’impegno cresce e che rilascia ossigeno: spesso non vi diamo importanza, ma grazie a quell’ossigeno respiriamo. Per crescere serve l’aiuto di tutti, fatto anche di piccole grandi cose, come l’enorme partecipazione di stasera".

Dal sindaco Fabrizio Pagnoni sono venuti i ringraziamenti rivolti al pubblico copparese e all’Orchestra Sinfonica d’Este, "che ci regala sempre meravigliose emozioni e una musica di alto livello".

"Questa è una serata preziosa che si incastona come un scintillante diamante in queste festività che abbiamo trascorso tutti insieme".

Al primo cittadino è stato consegnato in dono il primo cd inciso dall’orchestra con il maestro Pietro Locatto al Teatro De Micheli.

re. fe.