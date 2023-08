"Pineta da bonificare, ma nessuno fa nulla"

Torna nuovamente sulla tematica della pineta di Lido di Spina, il vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Chiara Scaramagli. L’area verde, nello scorso mese di marzo, fu oggetto di alcuni interventi di taglio dei pini, promossi dalla Giunta Comunale di Comacchio per scongiurare il pericolo di incendi, e Scaramagli ricorda che, durante il periodo dei lavori di abbattimenti degli alberi, aveva evidenziato "la necessità di effettuare una manutenzione profonda e una pulizia anche nel sottobosco, dove sono presenti sterpaglie e, molto probabilmente, rifiuti di ogni genere, non solo per scongiurare il pericolo di incendi ma anche per riqualificare le aree delle pinete del Lido di Spina e far risaltare così la loro naturale bellezza. Antonio Cardi, assessore comunale alla Protezione civile, aveva risposto a questa mia sollecitazione, asserendo che l’intervento di messa in sicurezza della pineta di Spina era una delle priorità della Giunta di Comacchio. Evidentemente la Giunta di Comacchio ha uno strano concetto di priorità – rileva il vice coordinatore di FdI –. Infatti, al di là dell’abbattimento di qualche pino al Lido di Spina, nulla più è stato fatto, come dimostrano le foto che ho scattato il 25 agosto scorso. E ciò è ancora più grave se si pensa che proprio nelle scorse settimane vi sono stati due roghi tra i bagni S. Marco e Trocadero, fortunatamente domati dai Vigili del Fuoco intervenuti prontamente".

Secondo Chiara Scaramagli "questo significa solo incapacità e mancanza di lungimiranza della giunta, in quanto pensava di risolvere il problema degli incendi con l’abbattimento di pochi pini. Ciò in spregio anche al regolamento per la tutela del verde pubblico e privato in cui si legge che la cura del verde pubblico costituisce servizio pubblico ai sensi di legge e devono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria di tipo riparativo e di tipo periodico programmato. Al Lido di Spina nulla di tutto ciò si è mai verificato e tale incapacità e disinteresse da parte della Giunta traspare anche dalla pulizia delle strade piene di erba sui marciapiedi e di aghi di pino proprio in piena stagione estiva".

v. f.