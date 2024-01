Pirata investe una donna e scappa

Sbanda, sbatte contro un’auto parcheggiata a lato della strada che, di contraccolpo, slitta verso quella di fronte e schiaccia una donna che stava passando e che resta lievemente ferita e dolorante. Ma lui scappa. L’autista dopo l’incidente se ne va. Non si ferma o meglio, stando a quando raccontato da alcuni testimoni, pare si sia fermato ma solo per guardare se avesse fatto danni alla propria potente Range Rover bianca, per poi salire rapidamente e ripartire a motori roboanti e dileguarsi verso il nulla. Dissolto nel buio della sera, lasciando in strada una donna dolorante e una macchina, che era regolarmente parcheggiata, completamente danneggiata nella parte laterale. Tra chi ha assistito alla scena, pare che qualcuno abbia fatto una foto alla targa dell’auto. I Carabinieri sono sulle sue tracce. Le indagini sono in corso. E’ successo a Bondeno, domenica sera, intorno alle 20.30 nel centralissimo viale Repubblica, sotto gli occhi sgomenti dei passanti. Era l’ora dell’aperitivo, delle passeggiate con gli amici, dei gruppi di giovani che si ritrovano sul listone. Era un’ora animata di vitalità nel centro storico di Bondeno, tra i bar aperti e i tavolini, le luci brillanti le persone ancora a passeggio. La meccanica è stata subito evidente agli occhi increduli dei passanti, anche perché i testimoni c’erano e sono stati i primi, non solo a lanciare l’allarme, ma anche a raccontare subito, all’arrivo dei carabinieri, quello che avevano visto. Una collaborazione tra le persone e le forze dell’ordine che documenta il senso civico di questo paese e la rabbia per chi invece non solo danneggia un’auto in sosta ma compie un’omissione di soccorso. Lo scenario era quello tipico di viale Repubblica, con le auto parcheggiate. L’automobilista, un uomo che qualcuno dice ‘probabilmente ubriaco’, stava percorrendo il viale quando improvvisamente la sua Range Rover bianca, raccontano i testimoni, ha sbandato. L’urto ha danneggiato una Clio azzurra metallizzata parcheggiata. In mezzo alle due auto c’erano una donna con il marito. Stavano passando a piedi, probabilmente per attraversare la strada e raggiungere la loro auto che si trovava di fronte. L’impatto, il colpo, il dolore ad una gamba. L’ambulanza del 118 è arrivata. A quanto raccontano le persone, la donna fortemente spaventata, non ha voluto essere portata in ospedale. E’ stata ascoltata, seguita e rassicurata dai Carabinieri. Le indagini proseguono.

Claudia Fortini