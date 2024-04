"Più attrazioni in centro per aiutare il commercio"

"Dinamicità e cambiamento, leve a sostegno di commercio e turismo", è quanto sostiene Edi Govoni, presidente Confesercenti dell’Alto Ferrarese, associazione di categoria a sostegno delle attività commerciali e turistiche, che si interroga su come poter favorire la proposta commerciale territoriale. "L’auspicio è di creare sinergie per realizzare azioni di attrattività poliedrica – dice –. A mio avviso, non ci si dovrebbe focalizzare principalmente su promozioni, sconti, riduzioni di prezzo, aspetti che erodono la marginalità economica del punto vendita causandone ’lo spegnimento delle luci’, ovvero la chiusura". E spiega la sua visione. "Il patrimonio culturale è il fulcro per l’attrazione turistica: partiamo da questo ed affianchiamo eventi aggregativi di natura sociale e sportiva – prosegue –. Sono ambiti che catturano l’interesse di persone di tutte le età, un ampio pubblico li frequenta e crea movimento nei centri storici ove si svolgono gli stessi. E a corollario, il commercio in sede fissa, i punti vendita che contribuiscono con proposte di tendenza nelle vetrine, con piccoli allestimenti ornamentali di benvenuto esternamente al negozio, con le aperture in orari dilatati per dare la possibilità di fare una conoscenza e forse anche una transazione commerciale, sono determinanti per ridare vita al centro, alla piazza. Una Piazza del Guercino che deve acquisire un perimetro più ampio. E voglio porre una attenzione specifica per le attività di via Campagnoli, strada attualmente di solo accesso pedonale causa cantiere del Teatro".

Parla poi della seconda edizione de "I Sabati del Guercino" che si terranno il 4, 11 e 18 maggio. "Mi auspico di essere sostenuta dalle attività con le aperture serali – spiega –. La gastronomia proporrà una degustazione che rientra nel giro token, presentazioni di nuove collezioni, confido in un incontro sul tema artigianato. I Sabati del Guercino, sono un format sostenuto dal Comune di Cento, voluto dall’assessore al commercio Taddia, e Confesercenti e le altre associazioni di categoria territoriale, operano di concerto per realizzare tre week and da vivere in centro".

Parla poi della modifica dell’art. 48, del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato nel consiglio comunale del 20 marzo. "Permetterà alla componente commerciale – conclude – di poter essere presente, con banchi, piccoli food track, in iniziative di carattere principalmente culturale, sociale ed aggregative. L’unione delle componenti ha lo scopo di riattivare la socialità nei centri nelle piazze del territorio centese".

