Più di 30 anni di vita. Pagato duemila euro

Pochissimo è scampato alla distruzione delle fiamme: una bicicletta che era sul retro del camper, quello che sembra un piccolo marsupio, due bombole di gas che sono state messe in sicurezze dai vigili del fuoco e poco altro: le lingue di fuoco hanno divorato il camper, facendo letteralmente esplodere il fianco sinistro e il tetto. Impossibile avere scampo in quell’inferno.

Il camper, un Fiat 280 Arca Freccia aveva più di trent’anni di vita: era stato immatricolato a luglio del 1991, mentre l’ultimo aggiornamento risale al 19 luglio del 2022, che coincide con l’acquisto da parte di Stefano Cavalieri, tramite scrittura privata. Al prezzo di 1.950 euro. L’ultima targa del veicolo era SP 307442, ma in precedenza era stata PI563351. É stata l’ultima delle dieci proprietà che si sono succedute nel corso dei decenni. Oggi di quel vecchio camper trasformato stabilmente in dimora da madre e figlio dopo aver lasciato la casa di Santa Maria Maddalena, non restano che pezzi inceneriti. E qualche mistero ancora da svelare.

