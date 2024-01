Più leggi, più premi ricevi. Divertimento e cultura all’insegna del 6 gennaio

“Chi più libri leggerà, più regali infine avrà”. In occasione dell’Epifania la biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320) lancia un gioco con estrazione finale. Poche e semplici le regole per partecipare e tentare la fortuna: prendere in prestito uno o più libri in biblioteca, anche prenotandoli al numero di telefono 0532 731957 o all’indirizzo mail bibl.porotto@comune.fe.it. Per ogni libro preso in prestito i lettori riceveranno un biglietto per partecipare all’estrazione dei numeri vincenti che si terrà mercoledì 10 gennaio 2024 alle 17, con appuntamento per tutti in biblioteca per scoprire chi ha vinto.