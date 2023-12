Più nati, ma calano i residenti. Aumenta il numero degli stranieri

Ci sono 174 residenti in meno dell’anno precedente. Sono nati 81 bambini, cinque in più dell’anno precedente. Sono decedute 255 persone. Al 31 dicembre dello scorso anno i dati confermano che Bondeno è abitato da 13.821 persone e nel raffrontato dei numeri, si coglie che, vent’anni prima, gli abitanti erano invece 15.595. Il paese soffre il calo demografico. Ci sono 6.327 famiglie e sono poco più di cento in meno di quante fossero nel 2022. L’occasione per cogliere i dati è stata la presentazione del documento unico di programmazione che ha anticipato, entro l’anno, l’approvazione del bilancio e le scelte di quanto sarà fatto già dai prossimi mesi. Nel documento infatti, c’è una lunga premessa che fotografa il quadro generale di tutti gli aspetti principali, tra i quali anche quello demografico. I dati si rifanno al 2022, perchè l’anno in corso non si è ancora concluso, ma rendono l’idea di un comune che, proprio per il calo demografico, per la prima volta tra circa due anni, voterà alle prossime elezioni amministrative, a turno unico, ovvero non ci sarà alcun ballottaggio, proprio come prevede la legge in base al numero degli abitanti. E’ infatti ben al di sotto dei quindicimila abitanti. Si innalza invece il tasso migratorio: 336 persone sono arrivate da altri comuni, 169 dall’estero. Sarà eletto, ‘al primo colpo’, il candidato a sindaco che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Questo renderà le coalizioni politiche chiare sin da prima delle elezioni perché non sarà possibile nessun apparentamento in fase di ballottaggio. Sempre in merito all’aspetto demografico è interessante poi cogliere che 315 persone sono stati cancellati dall’anagrafe per il trasferimento in altri comuni e 55 sono andati all’estero. Il saldo migratorio con l’estero fa segnare un + 114, mentre quello totale un + 135. Un trand che si conferma negli anni e che indica la modalità demografica degli ultimi due decenni, anche se il saldo migratorio nel 2002 segnava solo un + 19.

Claudia Fortini