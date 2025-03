"Più sicurezza sugli scuolabus, serve un addetto su ogni corsa"

Scuolabus di Bondeno. "Serve sicurezza". Parte dalle segnalazioni dei genitori il Pd di Bondeno. . "Un viaggio a rischio per i nostri figli". Dice. Il P. E’ la prima voce che si alza su questa tema. E chiede ‘sicurezza’. Il riferimento è agli autobus della scuola che attraversano il territorio comunale. "Il servizio di scuolabus, essenziale per il trasporto dei nostri bambini a scuola, è diventato fonte di crescente preoccupazione per genitori e cittadini che sempre più spesso ci segnalano situazioni negative – premette il segretario comunale del Pd Tommaso Corradi -. Al momento l’accompagnatore è previsto solo sugli scuolabus delle materne, è necessario prevederlo su ogni mezzo". Il punto della richiesta è chiara: "La mancanza di personale accompagnatore e il dilagare di episodi di violenza e bullismo stanno mettendo a repentaglio la sicurezza dei nostri figli – segnala Tommaso Corradi -. L’Assenza di accompagnatori genera un vuoto preoccupante. La figura dell’accompagnatore, fondamentale per garantire l’ordine e la sorveglianza durante il tragitto, è sempre più rara e ormai inesistente sugli scuolabus di Bondeno". Le segnalazioni dei genitori arrivano a chiedere l’attenzione delle forze politiche: "Questa carenza lascia i bambini esposti a potenziali pericoli – spiega - impedendo un adeguato controllo del loro comportamento e aumentando il rischio di incidenti. La mancanza di adulti a bordo rende difficile arginare questi comportamenti violenti, lasciando le vittime indifese e alimentando un senso di impunità". La richiesta ha voci anche dei genitori, e a questo punto viene trasmessa anche agli uffici comunali compente. "Chiediamo un intervento immediato da parte del Comune – chiede Corradi - . È necessario aumentare il numero di accompagnatori sugli scuolabus, garantendo la loro presenza costante durante il tragitto. Allo stesso tempo, è fondamentale rafforzare i controlli e le misure di prevenzione per contrastare il vandalismo e il bullismo, assicurando un ambiente sicuro e sereno per i nostri bambini". La motivazione è chiara: "La sicurezza dei bambini non può essere compromessa per le difficoltà di gestione della situazione". cl.f.