Poesia, Placido apre al Comunale il festival dedicato a Roberto Pazzi

È partita ieri la prima edizione del ’Festival della poesia Roberto Pazzi’, dedicato al poeta, romanziere e giornalista scomparso nel 2023 e fondatore di Itaca, la scuola di scrittura creativa. Reading di poesia, incontri, concerti, spettacoli e performance che renderanno anche gli spettatori protagonisti saranno in programma al Teatro Comunale e il Teatro Cortazar di Ferrara, fino a domenica. "Non esistono molte città e molti teatri in Italia che dedichino spazio alla poesia. Ferrara lo fa, con questa prima edizione del festival dedicato a Roberto Pazzi, regalando come sempre molte emozioni. Oltre alla prosa, alla danza, alla musica e alla lirica, ora c’è anche un importante spazio dedicato alla poesia. Mi auguro diventi un appuntamento fisso anche per i prossimi anni", spiega il presidente della Fondazione Teatro Comunale Michele Placido, al termine dell’incontro mattutino dedicato alle scuole. Tra gli appuntamenti dedicati a Roberto Pazzi (il calendario completo sul sito www.teatrocomunaleferrara.it), domani al Teatro Cortazar, ore 18, Gabriele Via legge Roberto Pazzi, alla chitarra Biagio Labanca (ingresso 6 euro), mentre sabato al Ridotto del Comunale, ore 11, c’è omaggio a Roberto Pazzi con Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara, Cristiano Bendin e Francesca Capossele. Letture di Gabriele Via dal romanzo La doppia vista di Roberto Pazzi. Ingresso libero.