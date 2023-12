Polemiche sul palazzetto: "Dal Pd ‘no’ a prescindere"

"Ormai il Pd ci ha abituato ai ‘no’ a prescindere, ai ‘no’ che arrivano davanti a qualsiasi novità. Ma questa volta ci ha davvero sorpreso: ha detto ‘no’ anche al nuovo palazzetto dello sport finanziato con fondi Pnrr che verrà costruito nell’area abbandonata dell’ex Foro Boario". L’attacco arriva attraverso una nota congiunta sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza, all’indomani del Consiglio comunale. "In altre parole – prosegue l’intervento – il centrosinistra sarebbe disposto a rinunciare a 3,5 milioni destinati allo sport, pur di dare addosso alla nostra amministrazione. E infatti in Consiglio comunale, nei giorni scorsi, sulla delibera che riguarda la nuova struttura ha votato ‘no’. Per fortuna i nostri voti di maggioranza hanno fatto andare tutto per il meglio: il finanziamento arriverà e il palazzetto si farà. Da questo loro voto, però, è finalmente emerso con chiarezza come la pensano i colleghi del centrosinistra sul tema spazi sportivi: secondo loro la nostra città evidentemente non ne ha nessun bisogno".

Così i consiglieri di maggioranza sono intervenuti a commentare il voto contrario espresso dal Pd e dalle opposizioni alla delibera 118 del 2023, relativa al progetto del nuovo impianto sportivo polifunzionale in parte finanziato con fondi Pnrr "dopo aver sbandierato per anni i valori dello sport e l’importanza di dare alla città strutture adeguate. Davanti alla possibilità di far finalmente nascere un impianto capace di ospitare più tipi di attività, dedicato ai ragazzi, agli appassionati e agli atleti in un’area della città che ne ha da sempre bisogno, i consiglieri del Partito Democratico si sono opposti" spiegano i consiglieri. "È evidente – proseguono – che per la città si tratta di un’occasione irripetibile di andare a riqualificare un’area completamente abbandonata da anni, e troviamo vergognosa questa posizione da parte di chi si riempie la bocca di parole di sostegno ai giovani che vogliono praticare attività sportiva e alle tante associazioni che, da sempre, lamentano in città la carenza di spazi".

Il nuovo impianto sportivo polifunzionale è finanziato con 3,5 milioni di euro di fondi Pnrr, (investimento ‘Sport e inclusione sociale’) e con 4,15 milioni di euro di cofinanziamento comunale (tramite mutuo a tasso zero con l’istituto di Credito Sportivo), per complessivi 7,65 milioni di euro (di cui il netto dei lavori è di circa 5,3 milioni di euro). Troveranno spazio tre discipline sportive in un unico palazzetto – pallavolo, pallacanestro e pallamano – che sarà dotato di mille posti per il pubblico, una sala principale divisibile in due palestre utilizzabili contemporaneamente, pannelli fotovoltaici sul tetto e gradinate retrattili sul fronte sud-est del fabbricato, oltre a nuovi collegamenti tra parchi in un percorso organico tra limitrofi spazi verdi.