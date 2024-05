Polizia locale, i numeri di un anno: "Bullismo, tre le segnalazioni"

L’assessore alla sicurezza Mario Pedaci e il comandante della polizia locale Fabrizio Balderi, ieri hanno presentato il rendiconto dell’attività svolta nel 2023. Parla di "operazione di trasparenza e comunicazione" l’assessore Pedaci, ma anche di "cronica mancanza di personale che richiederà l’assunzione, durante il mandato, di altri due agenti" e di una "riorganizzazione che è stata fatta con la presenza di pattuglie a piedi in città" ma anche l’obiettivo di "ottimizzare le forze per renderle sempre più efficaci nel dare risposte alla cittadinanza".

Si dice soddisfatto per i risultati ottenuti in via Matteotti dopo aver creato il controllo di vicinato con la rete tra commercianti, le 4 telecamere e l’evento ‘Trotterellando’ specificando però che ‘ora l’area va continuamente monitorata per mantenere questo livello più accettabile di sicurezza’ e con un progetto di Strade che sta per arrivare inerente all’individuazione e recupero di soggetti. Una delle novità del 2023 era stata l’introduzione nel regolamento urbano di un articolo per il contenimento del bullismo per la quale Pedaci ieri ha spiegato il punto a cui si è arrivati. "Ho creato un tavolo di lavoro di un anno con polizia locale, Ausl, servizi locali e sociali, associazioni che gestiscono questa problematica – ha detto – abbiamo creato un diagramma di compiti e interventi che sta girando nelle istituzioni e che dovrà trovare finanziamento, partendo a settembre con la sperimentazione di un anno, esperienza che ci rende unici in regione e oltre".

E’ stato il comandante Balderi a snocciolare i tanti ambiti d’azione della polizia locale e i numeri del 2023 tra i quali, 90 pratiche di polizia giudiziaria, le 3 pratiche senza arrivare a denuncia trattate dal nucleo antiviolenza e i 3 casi di bullismo segnalati, le 112 violazioni (+36%) accertate da Agriambiente e sanzionate per abbandono rifiuti, 158 illeciti amministrativi (+50%), 27 sequestri di veicoli (+22%) soprattutto per mancanza di assicurazione, 125 incidenti stradali rilevati (-2%) e la forte riduzione dei verbali contando 683 (-48%) per passaggio al rosso semaforico dovuto sia alla maggiore attenzione degli automobilisti sia al un ricalibrare dei tempi del semaforo di via IV Novembre, 727 (-17%) per superamento limiti di velocità e 5986 violazioni del codice della strada di cui 2355 (+7%) rilevate dagli operatori. Da entrambi, soddisfazione anche per l’andamento del controllo di vicinato e di Smart, il contenitore che accoglie le proposte dei cittadini e se meritevoli, le realizza.

Laura Guerra