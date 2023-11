Polo museale, la nuova direzione sarà nominata all’inizio del 2024

Dovremo attendere i primi mesi del 2024 per conoscere il nome del direttore del nuovo polo di musei nazionali di Ferrara. In dicembre verrà pubblicato il bando ministeriale e soltanto allora partirà la selezione dei candidati che verosimilmente richiederà alcune settimane. La notizia è emersa sabato scorso a Modena, durante la visita alla Galleria Estense del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Come è noto, negli ultimi otto anni (dopo la riforma Franceschini che ha dato vita ai musei nazionali autonomi), Modena e Ferrara sono state unite sotto l’insegna delle Gallerie Estensi: la direttrice Martina Bagnoli ha guidato quindi sia la Galleria Estense che la Biblioteca Estense di Modena, il Palazzo Ducale di Sassuolo e la Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Con l’insediamento del nuovo governo è arrivata la svolta: anche su impulso del sottosegretario Vittorio Sgarbi, le strade museali di Modena e di Ferrara si stanno separando, con la nascita di una nuova direzione autonoma per i musei di Ferrara. Il polo nazionale ferrarese abbraccerà, oltre alla storica Pinacoteca di Palazzo dei Diamanti, il Museo Archeologico di Palazzo Costabili e Casa Romei che attualmente afferiscono alla Direzione regionale musei. Dopo due mandati alle Gallerie Estensi, Martina Bagnoli si avvia a concludere il suo incarico. Per lei il futuro è a Bergamo: già da qualche settimana, infatti, è stato annunciato che con il nuovo anno assumerà la direzione della storica Accademia Carrara. Peraltro il percorso per la designazione del nuovo direttore dei musei nazionali modenesi è già stato avviato da qualche mese, con lo stesso bando che riguarda i maggiori musei italiani come la Galleria degli Uffizi di Firenze o la Pinacoteca di Brera di Milano. Nei giorni scorsi, dopo la prima selezione, è stata annunciata dal ministero la ‘shortlist’ con i nomi dei dieci candidati per la Galleria Estense, tutte personalità della cultura e della ricerca storica: sono Annamaria Bava, Giorgia Calò, Claudia Cremonini, Paola D’Agostino, Alessandra Necci, Monica Preti, Elena Rossoni, Giovanni Sassu, Lorenzo Sbaraglio ed Enza Zullo. "Entro il mese di dicembre la commissione concluderà i lavori", ha sottolineato a Modena il ministro Sangiuliano. Fra i dieci ‘finalisti’ emergerà il profilo del nuovo direttore o della nuova direttrice della Galleria Estense. Servirà ancora tempo, invece, per l’individuazione del direttore del polo ferrarese che è di nuova creazione e quindi richiede un iter a parte. In dicembre – si è appreso dai vertici del ministero – verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per la procedura di selezione, e sarà poi necessario rispettare i tempi tecnici per l’invio delle domande e l’esame delle candidature. Nel frattempo verrà affidata una direzione ad interim a un dirigente o funzionario che possa traghettare gli istituti culturali verso il loro nuovo corso.