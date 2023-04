Ponte di Sabbioncello, approvato il progetto

È stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di risanamento e riparazione del ponte sul Po di Volano, a Sabbioncello San Vittore. Il documento è già aggiornato al nuovo recente prezzario regionale e alle risultanze delle indagini condotte durante la bonifica bellica attraverso georadar e tomografia elettrica 3D. L’eliminazione della causa del cedimento prevede infatti la creazione di un ‘diaframma’, realizzato con micropali accostati e armati, il cui compito sarà "confinare" il materiale di riporto a tergo della spalla, che tende a rifluire verso il fondo dell’alveo. Successivamente verrà realizzata una soletta carrabile in cemento armato, giuntata e indipendente rispetto alla spalla, appoggiata a micropali portanti distinti da quelli del diaframma, anch’essi armati.

Infine verrà completato l’intervento con la soprastruttura stradale. La struttura esistente del ponte e quella della nuova soletta carrabile saranno indipendenti: l’intervento costituirà una ‘nuova costruzione’ progettata per dare soluzione al dissesto senza interferire con il comportamento globale del ponte. Durante questa fase progettuale è già pervenuto il nulla osta idraulico da parte dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed è già stato affidato l’incarico di coordinatore per la sicurezza.

Inoltre sono state anticipate, come detto, le verifiche richieste dalla legge sull’eventuale presenza di ordigni bellici nell’area interessata dai lavori, così da consegnarla ‘libera’ all’impresa appaltatrice e guadagnare tempo. In seguito all’approvazione del progetto esecutivo si procederà con il deposito sismico e con l’affidamento dei lavori, a cui ci si propone di dare l’avvio entro il mese di luglio e poter collaudare l’opera e riaprire il ponte al transito veicolare entro la fine dell’anno.

Per l’esecuzione dell’intervento è previsto un costo di 403mila euro, suddiviso fra i Comuni di Copparo e di Ferrara, come stabilito nell’ambito della convenzione di durata trentennale che è stata sottoscritta tra i due enti comproprietari dell’infrastruttura sul Po di Volano e all’interno delle quale vengono anche regolati i rapporti per ciò che concerne manutenzioni ordinarie, oltre che in caso di opere urgenti che dovessero rendersi necessarie, come la situazione che si sta affrontando in questo periodo per ripristinare la viabilità sul ponte.

Valerio Franzoni