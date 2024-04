Ponte sul Reno, i lavori in maggio: "Per riaprirlo oltre 100mila euro"

"Centotredici mila euro di interventi, ma i lavori si dovranno fare in alveo", è la risposta della Regione all’interrogazione presentata dal consigliere della Lega Fabio Bergamini riguardo il ponte sulla provinciale a Santa Maria Codifiume, la cui interruzione sta provocando tanti disagi da diversi mesi a questa parte, non solo per i residenti della più grande frazione del comune di Argenta, ma anche dei Comuni vicini, costretti a un lungo giro vizioso. "I lavori previsti per il ponte sulla provinciale – afferma l’autorevole esponente del Carroccio - comporteranno una spesa per complessivi 113mila euro. Almeno, questo è quanto dichiarato dall’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, a seguito di una mia interrogazione, firmata anche dal collega Daniele Marchetti. Rimane il problema dei tempi tecnici previsti per l’intervento, che andrà eseguito in alveo. L’appello della Lega è quello di fare presto, per ridurre i tanti disagi per i cittadini di Santa Maria Codifiume, rimasti isolati dal territorio bolognese". Parte da qui il messaggio che il consigliere regionale leghista, Fabio Bergamini, indirizza alle istituzioni coinvolte nelle procedure di recupero del ponte, chiuso alcuni mesi fa a causa di una "fessurazione", all’altezza del "pulvino della pila sinistra idraulica", riscontrato a seguito di controlli eseguiti. "La sicurezza del ponte – spiega Fabio Bergamini – è il primo elemento di preoccupazione, ma c’è anche da fare i conti con il disagio dei tanti cittadini che sono stati costretti a lunghe deviazioni (di circa 15 chilometri, a causa dell’interruzione sulla provinciale, compresi gli studenti delle scuole". Il ponte ricade interamente sul territorio della Città Metropolitana di Bologna, motivo per cui la Lega si è mossa anche su questo versante con un’interrogazione e solleciti. "I tempi per i lavori – dice al riguardo Bergamini - dovrebbero aggirarsi sui 45 giorni, ma il problema (secondo la Regione) è che andranno fatti in alveo e questo ci preoccupa, perché non sappiamo quando partirà tecnicamente il cantiere. Chiediamo, almeno, di completare tutto l’iter burocratico necessario, in modo da farsi trovare pronti appena la stagione consentirà i lavori". Da indiscrezioni dell’ultima ora si apprende che i lavori dovrebbero cominciare in maggio prossimo. La conferma dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Un buona notizia per i cittadini della frazione.

Franco Vanini