Ponte sulla Salina, l’inaugurazione: "Importante per l’intero territorio"

LIDO DI SPINA

È stato inaugurato ieri mattina, il nuovo ponte sulla via della Salina ad ovest del Lido di Spina. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Paolo Calvano, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, il vice sindaco Maura Tomasi, gli assessori Emanuele Mari e Rosanna Cinti e la presidente della società Cadf Maira Passarella. Il nuovo ponte, che sostituisce quello preesistente crollato nell’agosto 2021 senza aver procurato danni a persone e cose grazie alla sua preventiva chiusura al traffico, è stato realizzato in acciaio corten per favorirne l’inserimento nel contesto ambientale. Inoltre, è dotato di doppia corsia e pista ciclabile sul lato valle. L’infrastruttura, progettata nel rispetto delle normative attuali sulla sismica, rappresentante un’opera di ingegneria all’avanguardia. Un evento importante, quello della riapertura del collegamento, che permetterà la riattivazione delle attività produttive e turistiche presso il comparto della Salina. La nuova struttura è stata realizzata con fondi regionali, mentre le opere di rimozione del vecchio ponte, risalente agli anni ‘60, con fondi comunali.

"Quando il Comune ci sottopose i problemi che sarebbero potuti derivare dalla chiusura di questo ponte – ha commentato l’assessore regionale Paolo Calvano – come Regione ci siamo sentiti immediatamente in dovere di cercare insieme una soluzione. E l’abbiamo trovata. Abbiamo trovato le risorse necessarie per la realizzazione di questo intervento, e dà una certa soddisfazione vedere ciò che queste hanno determinato. Vedere oggi questo ponte che riapre e questa via che torna ad essere pienamente percorribile e fruibile da parte di tutti, credo sia una cosa importante per questo territorio. Una strada che ha un valore sia per le attività produttive, sia per il turismo: per chi vuole venire a conoscere questo territorio". Come evidenziato dall’assessore regionale, il nuovo ponte consentirà agli appassionati della bicicletta di percorrere il tragitto in sicurezza alla scoperta delle bellezze che il Delta è in grado di offrire. Nell’occasione è stato espresso un ringraziamento verso coloro che hanno lavorato per il raggiungimento del risultato: dal personale dell’Ufficio tecnico, ai progettisti, ai dipendenti dell’azienda che ha provveduto alla realizzazione della nuova infrastruttura che, come ricordato, riveste un ruolo importante sia per le realtà produttive che operano nella zona, sia per il turismo.

Valerio Franzoni