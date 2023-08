Ponte via Trenti e via Bonzagni Il punto sui lavori

È terminata la prima fase dei lavori al ponte lungo via Trenti - via Bonzagni. L’intervento è diviso in due stralci: il primo, quello completato, riguarda la manutenzione straordinaria delle opere in calcestruzzo armato, come il sollevamento delle campate, la demolizione del materiale ammalorato, la rimozione della ruggine dai ferri di armatura, la ricostruzione del copriferro mancante, la sostituzione degli appoggi. Il secondo stralcio, in corso, prevede invece le opere di completamento, come la posa della verniciatura protettiva delle pile e il rifacimento dei giunti. Le attuali lavorazioni, interessando la porzione sottostante dell’infrastruttura, non porteranno variazioni alla viabilità e si concluderanno, nelle previsioni, entro agosto. In totale sono stati investiti 800mila euro complessivi, di cui 183mila circa per le opere di completamento (secondo stralcio). Si tratta di fondi PNRR. "Quello di via Trenti via Bonzagni è stato il primo cantiere PNRR", ricorda l’assessore Andrea Maggi, ieri impegnato in un vertice a palazzo Municipale proprio per fare il punto sui progetti e sulle rimodulazioni del piano a livello nazionale. "Stiamo superando anche la fase, delicata, di attacco hacker: ringrazio tutti i tecnici per il lavoro straordinario che stanno realizzando per dare continuità ai numerosi progetti in campo", sottolinea l’assessore.

Maggi ricorda inoltre che continua inoltre un altro intervento in corso di realizzazione con fondi Recovery, al ponte di via Spinazzino (il ponte storico). Qui si stanno eseguendo manutenzioni straordinarie, con il ripristino dei copriferri ammalorati e il rifacimento dei giunti sul piano viabile. Il termine è previsto per il 15 settembre.