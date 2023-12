"Pontelagoscuro, la scuola è fredda. Nessun intervento"

Un’interpellanza per capire i motivi per cui "nonostante i problemi all’impianto di riscaldamento e alle tubature della scuola Cosmè Tura di Pontelagoscuro fossero noti da tempo, nei mesi estivi non siano stati predisposti interventi strutturali per risolvere definitivamente la situazione, evitando ulteriori disagi". A depositarla è il consigliere comunale Pd, Davide Nanni. "Da alcuni giorni – spiega – famiglie e personale della scuola segnalano disagi dovuti al freddo eccessivo in molte aule. Lunedì scorso la temperatura registrata in alcune classi era di 13 gradi e i bambini non hanno potuto svolgere regolarmente lezione". "L’edificio in questione – aggiunge il dem – presenta da tempo problemi all’impianto di riscaldamento e alle tubazioni segnalati a più riprese agli amministratori e uffici tecnici del Comune".