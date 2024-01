Popolazione, il saldo è negativo. Ma gli stranieri arrivano in soccorso

CODIGORO

Rimangono lo stesso numero, con l’incremento di un bebè, rispetto all’anno precedente i nuovi nati e grazie ai dati puntuali, forniti dall’ufficio anagrafe del Comune codigorese, emerge come nel corso dell’anno appena concluso, a fronte di 48 nati vi siano 167 persone decedute, una diminuzione della popolazione compensata in parte dall’arrivo di 364 immigrati rispetto ai 280 emigrati che portano i residenti, nel comune di Codigoro, a 11.128 unità. Cala il numero degli abitanti di Codigoro, ma meno rispetto ad altri anni, sono 35 unità rispetto alle 84 dell’anno precedente grazie, come detto all’incremento degli immigrati, anche se per trovare una crescita della popolazione codigorese, più 38 unità, bisogna andare all’anno 2010. Complessivamente le donne sono ben 465 in più degli uomini, significativa la presenza di stranieri che rappresentano il 10% della popolazione con provenienze da quasi tutto il mondo, a dimostrazione di una crescente composizione multietnica della società di Codigoro.

I gruppi in aumento sono quelli dei cinesi (29) con aperture di attività come bazar e parrucchieri. Tuttavia sono i rumeni i più numerosi in assoluto, con 402 persone forti anche del negozio che vende prodotti di casa loro, seguiti dai nigeriani che sono 151. Bene anche gli ucraini 94, con 84 donne sul totale, occupate in molte come badanti per anziani, significativa fra gli stranieri anche la rappresentanza marocchina (71), dove tuttavia gli uomini sono quasi il triplo delle donne ed infine quella moldava (56) dove il rapporto premia la presenza femminile rispetto alla maschile, probabilmente anche in questo caso per la funzione di badanti.

In vent’anni la popolazione è diminuita di 1.805 persone mentre, curiosamente, pur riducendosi la popolazione i nuclei familiari dai 5421 d’inizio anno sono saliti ai 5437 della fine del 2023. Passando ad una disamina delle presenze o meno per località, nel capoluogo Codigoro c’è stato un aumento di 8 persone ma Mezzogoro ne perde 17 quasi, quasi le stesse di Pontelangorino. Si rileva la frazione col maggior aumento di residenti quella di Pontemaodino che passa da 719 a 728 abitanti, col suo più 9 conquista la prima posizione in questa "classifica minimale" stesso numero ma con segno meno di Italba. Anche Caprile ha un incremento di 3 unità mentre diminuisce molto Pomposa che scade da 289 abitanti a 274 con un meno 15, infine perdono abitanti anche Torbiera, meno uno e Volano, dove risiedono solo 74 abitanti. "La nostra attenzione alle famiglie con libri gratis delle medie, pagati per tutti, cosi come il nido gratuito - dice il sindaco Alice Sabina Zanardi (foto)- ed altre iniziative sempre per le donne e le famiglie, creano attrattività per venire ad abitare a Codigoro. Un luogo che diventa sempre più accogliente e multietnico".

