Portieri e guardiani, caccia a nuove figure

Al centro dell’impiego di Ferrara una società di servizi e sicurezza non armata ricerca un numero compreso tra 5 e 10 risorse, ambosessi, dedite al servizio di portierato e guardiania per le zone di Ferrara, Ravenna, Bologna, Rimini e Forlì Cesena. Il personale sarà inserito nel settore dei servizi fiduciari (portierato, guardiania, supermercati e fiere). Le caratteristiche dei candidati dovranno avere preferibilmente già esperienza in quest’ambito di lavoro. Ai candidati è richiesto in maniera preferibile il possesso del corso di antincendio e primo soccorso (possibilità di formazione a carico dell’azienda). Indispensabile che i candidati siano automuniti. Si richiede, inoltre, una buona capacità di contatto con il pubblico, conoscenza scolastica della lingua inglese e conoscenza di base del pacchetto di Windows. Il luogo di lavoro sarà in comuni vari.