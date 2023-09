‘Possibili utopie’, non solo chimere Otto speaker pronti a interrogarsi

Può essere un non-luogo, ma può significare anche ‘buon luogo’. È la parola ‘Utopia’, greca di origine, che può assumere due diverse declinazioni, in un certo senso dicotomiche. È anche parte del titolo della nuova edizione di TedXFerrara - ‘Possibili Utopie’ – seguendo quel dualismo semantico che "ci spinge a guardare al futuro con curiosità e con il desiderio di rendere possibile ciò che ora sembra impossibile". "L’utopia però – comunicano gli organizzatori – non è da considerarsi solo come una chimera, ma come il non-luogo di tutte le potenzialità. Nelle utopie di oggi è possibile trovare le soluzioni di domani". Faranno questo gli otto speaker – Luca Dann, Claudia Cherubini, Jess Barbieri, Daniele Vecchioni, Maria Giulia Bernardini, Diletta Huyskes, Ilaria Fioravanti e Marco Rovelli – "si chiederanno cos’è che 15 anni fa sembrava impossibile, un’utopia appunto, e oggi invece è concreto e possibile", spiega Marco Antonio Rizzo, licenziatario del TedXFerrara. Gli speaker intratterranno la platea del Teatro Nuovo di Ferrara sabato 9 settembre, dalle 20 alle 24. Ma TedX cercherà di occupare e coinvolgere il pubblico anche durante la mattinata, dalle 8.30 alle 13.30. Infatti, dopo il grande successo del 2019, 2020, 2021 e 2022, anche l’edizione del 2023 darà la possibilità di partecipare gratuitamente alle Adventures, ovvero laboratori interattivi con diverse realtà ferraresi, come Deva Yoga, Deva Wall, per yoga e arrampicata; apicoltura con Corte Frazza e Wildflower, a Villa Indelli.

‘Plastic free, ripuliamo le mura di Ferrara’ è un attività per cui ci si ritroverà a Porta Paola; in via Argine Ducale 7375, invece, ci sarà la ‘Macelleria Indipendente’; in via del Mercato 6, ‘Lost Road’. Informazioni e dettagli al sito www.tedxferrara.com. "La presenza dei giovani nel settore dell’innovazione e nei processi decisionali è di fondamentale importanza – ammette l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – penso sia la condizione fondamentale per uscire da un’emergente instabilità generale che è anche culturale".

Francesco Franchella