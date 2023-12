Premiato per la ricerca. Sergio Gianesini

Un riconoscimento in campidoglio per Gianesini. Nella mattinata di martedì 5 dicembre, nella della protomoteca del Campidoglio di Roma, Sergio Gianesini, rodigino docente chirurgo dell’Università di Ferrara, presidente della Società Mondiale di Flebologia, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale come Italian Knowledge Leader. Il premio promosso dalla conferenza dei Rettori delle Università Italiane è indirizzato all’identificazione di accademici italiani distintisi per attività di ricerca e divulgazione a livello internazionale. Secondo le parole dello stesso Gianesini: "è per me ovviamente un grandissimo onore ricevere un riconoscimento rivolto tanto alle attività di Ricerca quanto di disseminazione nel campo della patologia in particolar modo venosa e linfatica". Le tematiche trattate sono difatti di grande impatto sociale se si pensa come attorno anche solo alla semplice" presenza di vene varicose a livello delle gambe si celino grandi problematiche sanitarie quali il rischio trombo-embolico. "Mi rende particolarmente lieto – prosegue Sergio Gianesini – osservare l’attenzione del Governo italiano alla condivisione intellettuale ed educazionale con i vari continenti tramite anche iniziative come quella appena svoltasi in Campidoglio".

m.t.