Premio ai maestri artigiani. Tredici imprenditori ‘doc’, festa e riconoscimenti

Un premio di prestigio per tredici imprenditori di grande valore. Anche quest’anno l’Accademia dei maestri artigiani di arti e mestieri celebra, attraverso una premiazione, la nomina di imprenditori che si sono distinti per la loro attività. L’evento si svolgerà domani alle 9 in Camera di Commercio e avrà come tema ‘Artigianato: qual è il modello vincente?’. Ecco i premiati. Davide Bellotti, presidente di Cna; Marco Beltrami, riparatore di cicli; Giuliano Gardinali, riparatore di motocicli; Elisa Guerra, manutenzione caldaie; Michele Guerra, manutenzione caldaie; Luciano Porcellini, fornaio; Dilmer Rossi, panificatore; Mauro Bersanetti e Luciana Gherlinzoni, lavorazione di pollame; Marco e Marino Mingozzi, fabbricazione di macchine agricole; Simone Guidi, acconciatore; Angelica Raimondi, stilista. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Alan Fabbri, l’assessore regionale Paolo Calvano e il prefetto Massimo Marchesiello.