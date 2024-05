Premio Estense, il ‘Granzotto’ a Caprarica

È stato assegnato ad Antonio Caprarica il ‘Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione’. Il noto ed apprezzato volto della Rai, per quasi quindici anni popolarissimo corrispondente da Londra, si è dunque aggiudicato questo importantissimo premio, giunto alla quarantesima edizione, da sempre parte integrante del Premio Estense che l’altro ieri ha svelato la composizione della quartina finalista formata dai giornalisti-scrittori Francesco Costa, Luca Fregona, Nello Scavo e Barbara Stefanelli. Il ‘Granzotto’ rappresenta dunque un ulteriore momento di grande rilevanza per la manifestazione giornalistico-letteraria di casa nostra, organizzata da Confindustria Emilia Centro e segnatamente da Gian Luigi Zaina (presidente del Premio e vice dell’associazione) che insieme al suo staff ha impresso una forte svolta innovativa alla manifestazione con l’obiettivo di "coinvolgere sempre più la comunità". Lo stesso Zaina ha poi anticipato che il Premio punterà anche sulla promozione di un numero più alto di libri (non solo la quartina finalista), una sorta di top ten o twenty, perché la qualità dei partecipanti cresce di anno in anno.

Caprarica vanta una profonda conoscenza della società britannica che ha arricchito con una già vasta esperienza internazionale accumulata in molti anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato infatti prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi. Ha lavorato anche nella carta stampata, come commentatore politico dell’Unità e di Epoca e poi condirettore di Paese Sera, e in radio come direttore dei Giornali Radio Rai e Radio 1. È autore di saggi, racconti di viaggio e romanzi. La scelta è stata effettuata da una giuria presieduta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Zaina, e composta da dieci imprenditori dei territori di Bologna, Ferrara e Modena (Simone Amidei, Roberta Barbieri, Ivan Franco Bottoni, Marco Fantoni, Alessandra Guzzinati, Filippo Manuzzi, Stefano Reggiani, Giuseppe Rubbiani, Elena Salda e Monica Talmelli). Il riconoscimento, istituito nel 1985 in memoria di Gianni Granzotto, presidente per vent’anni delle giurie dell’Estense, è conferito a chi si è particolarmente distinto per correttezza, impegno e professionalità nell’ambito dell’informazione. L’albo d’oro annovera vincitori del calibro di Indro Montanelli ed Eugenio Scalfari, Enzo Biagi e Arrigo Levi, Piero Angela e Ferruccio De Bortoli, fino ai recentissimi Giovanna Botteri e Federico Rampini. La giornata conclusiva è fissata per sabato 28 settembre, al teatro Comunale, quando si svolgerà la cerimonia conclusiva dell’edizione 2024 con la proclamazione del vincitore (scelto congiuntamente dalle giurie tecnica e popolare) che riceverà l’Aquila d’oro mentre a Caprarica, vincitore del ‘Granzotto’, andrà la Colubrina d’argento.