Premio Estense scuola, l’oro va al Dosso Dossi

"Come si è trasformato e come è destinato a mutare ancora il ruolo del presidente della Repubblica?". Parte da questa domanda il libro ‘Capi senza Stato’ (Marsilio), che lo scorso anno ha vinto il Premio Estense e che quest’anno è stato al centro del Premio Estense Scuola. La cerimonia conclusiva di quest’ultima manifestazione si è tenuta ieri al teatro Nuovo: è stato il liceo artistico Dosso Dossi, con il lavoro ‘Stato di fattofatti di Stato’, ad aggiudicarsi la ventottesima edizione del riconoscimento promosso e organizzato da Confindustria Emilia Area Centro e Fondazione Premio Estense, con il contributo di Azimut, Lavoropiù e ospedale privato Quisisana. Seguono sul secondo e terzo gradino del podio rispettivamente l’istituto Vergani con ‘Le parole che non vi ho detto’ e il liceo scientifico Tassoni di Modena con ‘Come una guida durante il cammino: nei 75 anni della Costituzione italiana’. Gli studenti degli istituti superiori di Bologna, Ferrara e Modena che hanno partecipato quest’anno erano chiamati, come di consueto, a realizzare un elaborato originale e creativo, che poteva assumere diverse forme, dal saggio al video, dalla ricerca al testo illustrato e che, prendendo spunto da ‘Capi senza stato’ di Marzio Breda, ne proponesse una rilettura originale con l’approfondimento degli aspetti ritenuti più significativi e importanti. Gli elaborati vincitori, che saranno presto consultabili nella sezione ‘Scuola’ del sito del Premio Estense (www.premioestense.it), sono stati proclamati ieri, nel corso della cerimonia alla quale sono intervenuti il presidente della giuria del Premio Estense Scuola, Andrea Pizzardi, l’assessore Dorota Kusiak, la dirigente dell’Ufficio scolastico di Modena Veronica Tomaselli, il dirigente dell’Ufficio scolastico di Bologna Giuseppe Panzardi e Lorenzo Ceroni, funzionario vicario dell’Ufficio scolastico di Ferrara.

f. f.