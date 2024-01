’Premio Stampa’ a Barbujani: "Ha dato lustro alla nostra città"

Si è riunita nei giorni scorsi l’assemblea dei giornalisti dell’Associazione stampa Ferrara - sezione provinciale di Associazione stampa Emilia-Romagna, sindacato dei giornalisti. L’incontro era finalizzato al voto per scegliere il Premio Stampa, tradizionale riconoscimento dello storico sodalizio di giornalisti che per diverse traversie non veniva assegnato da sette anni. All’unanimità è stato votato il nome di Guido Barbujani, 69 anni, genetista, autore di romanzi e saggi di successo, divulgatore e accademico alla università di Ferrara. Barbujani riceverà il riconoscimento il prossimo 6 aprile nel corso di una cerimonia che si terrà in città. Con questo premio, Assostampa Ferrara dà avvio a una nuova stagione di iniziative e di progetti che si concretizzeranno durante la presidenza di Antonella Vicenzi, prima donna al vertice dell’Associazione ferrarese. Assostampa Ferrara esprime il proprio apprezzamento per la scelta di Guido Barbujani, "studioso – si legge in una nota – che con passione e capacità indagando sulle radici e sull’evoluzione dell’uomo ha contribuito a dare lustro alla nostra città".