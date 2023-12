Prende il via ’Botanica fantastica’. Concorso per giovani illustratori

Il festival Interno Verde – nato a Ferrara nel 2016, per scoprire i giardini segreti della città italiane – lancia il concorso di illustrazione Botanica Fantastica. Il bando è rivolto a giovani artisti, grafici e disegnatori, studenti o professionisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Valuterà i lavori dei partecipanti una giuria d’eccezione. La selezione sarà curata da Emiliano Ponzi, illustratore ferrarese di fama internazionale, che vanta innumerevoli premi e collaborazioni di prestigio, dal Salone del Mobile al New Yorker, da Vanity Fair a Moleskine, Elisa Seitzinger, visual artist che rivisita in chiave contemporanea la tradizione iconografica medievale, Silvia Molinari, artista specializzata in acquarello botanico, firma di note campagne e copertine, da Legambiente a Gardenia, Elena Canadelli, docente di museologia naturalistica all’Università di Padova, divulgatrice impegnata nel coniugare scienza e cultura visuale contemporanea.

Le dieci opere migliori verranno stampate e diventeranno parte integrante della mostra ‘Impronte. Noi e le piante’, organizzata al palazzo del Governatore di Parma, curata dal Comune e dall’Università del capoluogo emiliano. L’esposizione dei finalisti verrà inaugurata venerdì 1 marzo. Nella stessa occasione verrà svelato il primo classificato, che riceverà il premio di 500 euro e un soggiorno gratuito di due notti per due persone in una struttura INCHotels. Botanica Fantastica rappresenta la seconda edizione di Interno Verde Design. Il contest nel 2022 aveva chiesto ai partecipanti di rappresentare creativamente il giardino di Casa Hirsch, luogo di grande fascino e rilievo storico, sicuramente tra gli spazi più amati dai tanti visitatori che frequentano la manifestazione dedicata ai giardini estensi. Il tema di quest’anno – promosso dall’associazione ‘Parma, io ci sto!’, per avvicinare le nuove generazioni alla mostra ‘Impronte Noi e le piante’ – è parimenti affascinante. Invita a creare piante immaginarie, mescolare realtà e finzione, epoche passate e future, traendo spunto tanto dai disegni dei primi erbari quanto dalle più innovative e avveniristiche riproduzioni digitali.