Presentata ’La bella stagione’. Tutti gli eventi dal 5 al 25 luglio

La Fondazione Teatro Borgatti e Comune di Cento hanno presentato ieri la seconda edizione de "La Bella Stagione" che sarà dal 5 al 25 luglio in collaborazione con 420, Cinema Don Zucchini, Cidas, Acl Eventi, Ascom e Comitato Commercianti "Cento in Vetrina". Si tratta di 28 eventi che garantiranno intrattenimento e svago per tutte le età e che saranno sul palco di Piazza del Guercino ad eccezione degli appuntamenti del mercoledì di giugno "Castel Garden" by 420 che avranno luogo, come lo scorso anno nel Cortile interno della Rocca di Cento. Un’edizione che farà convergere concerti musicali, spettacoli, cinema, sport, DJ set ed iniziative collaterali con l’obiettivo di divertire ed intrattenere il pubblico nelle calde serate estive centesi.

Tutti gli eventi, con inizio alle 21.30, saranno ad ingresso libero. Per gli eventi, l’11 giugno ci saranno i Tropea Serole Tour con Emma Nolde. Nel 2022 partecipano alla sedicesima edizione di X Factor nel roster di Ambra Angiolini, arrivando alla finale del talent e classificandosi quarti. Martedì 18 giugno ecco la The Swingers Orchestra with RAI members con l’omaggio a Benny Goodman e Artie Shaw. La Swingers Orchestra a Cento si presenta con una formazione composta da quasi tutti musicisti della Rai dei tempi d’oro. Sabato 22 giugno ci sarà ‘Stasera si balla" con Stefania Cento, Gianni Drudi e Orchestra. Martedì 25 giugno ecco Beppe Braida (nella foto) in "Splash: un mare di risate e musica" con Pistillo, Diego Casale, Max Pieriboni, Senso Doppio e Live Band. Mercoledì 26 in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. in collaborazione con Cidas, un monologo multimediale "storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro".