Progetti imprenditoriali, il bando per partecipare

Bando di selezione per l’accesso al percorso di supporto integrato ‘Ecosister & Start Cup Emilia-Romagna’ per progetti imprenditoriali innovativi finalizzati a favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo. Il bando si rivolge a persone che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi in Emilia-Romagna, che dimostrino una comprovata relazione tra la Business Idea e il contenuto tecnologico o di conoscenza e un’Università o un ente pubblico di ricerca regionale. Il percorso prevede attività di formazione e coaching articolate in 3 fasi. Sono anche previsti incontri con realtà imprenditoriali consolidate su temi quali lo sviluppo del business e l’accesso al mercato. I migliori progetti riceveranno contributi in denaro e potranno rappresentare la regione al Premio nazionale per l’innovazione. Candidatura entro le 17 del 14 maggio.