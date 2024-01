Pronto soccorso, si parte. Lavori per 800mila euro

LAGOSANTO

Al via lunedì le opere di completamento del pronto soccorso dell’ospedale del Delta di Lagosanto. A darne notizia è l’Azienda Usl di Ferrara. Il progetto prevede la realizzazione della seconda camera calda, in sostituzione della struttura provvisoria installata in occasione dell’attivazione del pronto soccorso lo scorso luglio, e di un fabbricato destinato allo stazionamento e alla ricarica delle ambulanze e degli automezzi di soccorso. L’investimento complessivo ammonta a circa 790mila euro, dal finanziamento ex DL 34/20 per fondi nazionali legati all’emergenza Covid, in parte già impiegato per la realizzazione della prima camera calda e della nuova sala di attesa. Si tratta, dunque, di un intervento che andrà a completare il pronto soccorso della struttura sanitaria che è stato al centro di un importante e corposo intervento di riqualificazione e ammodernamento che ha apportato migliorie ed efficientamento degli spazi, dei percorsi e dei modelli organizzativi ed è stato inaugurato nel luglio dello scorso anno. I lavori hanno permesso la riqualificazione della rete dell’emergenza-urgenza ospedaliera, con riferimento agli aspetti tecnici, impiantistici, distributivi e funzionali, senza impattare sui servizi sanitari grazie alla realizzazione di un pronto soccorso temporaneo che ha garantito la funzionalità del servizio di emergenza durante l’esecuzione delle opere. Il progetto ha interessato quattro punti cardine: recupero funzionale della struttura esistente e adeguamento impiantistico; migliorie operative e funzionali dei percorsi di accesso, delle sale di attesa e delle aree di lavoro del personale; umanizzazione (riconoscibilità dei percorsi per utenti e personale); sostenibilità ambientale (impianti meccanici di trattamento aria con controlli di ultima generazione, diffusione aria all’interno dei locali con ‘travi fredde’ a soffitto, utilizzo di materiali riciclabili). Ora si andrà a completare il tutto con la realizzazione della seconda camera calda. Fino alla fine dei lavori, prevista entro maggio 2024, sarà quindi possibile utilizzare solo la camera calda principale. L’accesso al pronto soccorso non verrà comunque modificato: resta attivo il percorso pedonale di collegamento al parcheggio utenti, dove sono disponibili alcuni posti auto dedicati all’utenza del pronto soccorso. Per chi si trova nella necessità di accedere dalla camera calda con mezzo proprio, l’Ausl fa presente che nel piazzale antistante la camera calda e nelle aree limitrofe non sarà più possibile effettuare manovre né sostare, anche solo temporaneamente: "Si invita a prestare la massima attenzione alla presenza del cantiere, e alla segnaletica riportante indicazioni e divieti".

Valerio Franzoni