"Protezione civile, le donne sono una risorsa"

Un giusto omaggio, tinto di rosa, alle donne che s’impegnano nell’ambito della Protezione Civile. Ma anche un’iniziativa per sensibilizzare, informare e invitare nuovi ingressi femminili nell’associazione ostellatese (Avpco) che da anni dedica le proprie energie al territorio. L’incontro si è recentemente tenuto presso la biblioteca comunale e dopo i saluti di rito la presidente della Protezione Civile di Ostellato, Silvia Trevisani, ha spiegato quello che può essere il ruolo della donna nel mondo del volontariato di Protezione Civile. Qualche esempio? La segreteria d’emergenza, la cucina da campo, il supporto psicologico ma anche dentro ai gruppi specialistici come l’antincendio boschivo, i cinofili, il recupero di beni culturali, i soccorsi per il salvataggio di animali e altro. Ma chi sono queste donne? "Sono mogli, mamme, sorelle, nonne, con tutti i loro vissuti – racconta la presidente – . Ci si chiede perché partire, andare in missione, anche per più giorni, in mezzo al fango nelle emergenze di popolazioni colpite da inondazioni, maltempo, allagamenti, o ancora fra i calcinacci. Come presidente dell’associazione di Ostellato, come donna che lavora, credo che tutte le donne della Protezione Civile, portino una presenza di forza ad altre donne, famiglie e figli. Magari possiamo peccare in forza fisica, ma la volontà che scaturisce dall’esserci, unita a sguardi di gentilezza e da un sorriso nel grigio di una tragedia, può trasmettere la speranza di un ritorno alla normalità, non in solitudine, ma con l’aiuto di tanti e tante volontarie".