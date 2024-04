Punto digitale, l’aiuto per le pratiche online

Verrà inaugurata lunedì prossimo alle 10, al Centro Informagiovani in via Teano a Porto Garibaldi, l’attivazione del Punto digitale facile del Comune di Comacchio. Il Centro entrerà così a far parte della rete nazionale dei Punti di facilitazione digitale, attivata nell’ambito della misura nazionale 1.7.2 del Pnrr del Dipartimento per la Trasformazione digitale. Allo sportello digitale, accessibile durante gli orari di sportello pubblico del Centro Informagiovani, saranno presenti facilitatori che forniranno supporto ai cittadini sulle pratiche digitali sempre più richieste quotidianamente (ad esempio, Spid, Fascicolo Sanitario, iscrizione ai servizi scolastici comunali, posta elettronica certificata, ‘Salta su su’, App Io, solo per citarne alcune). Per informazioni e prenotazioni sarà possibile rivolgersi ai contatti di Informagiovani (telefonando allo 0533-328336; inviando una e-mail a informagiovani@comune.comacchio.fe.it, o consultando la pagina Facebook ‘Centro Informagiovani Comune di Comacchio’), oppure prenotare una consulenza dal sito web: https://affluences.com/digitale-facile-comacchio o dalla App Mobile Affluences. A partire da lunedì prossimo, dunque, il Punto digitale facile sarà fruibile dai cittadini, all’Ufficio Informagiovani nei consueti orari di apertura al pubblico del servizio.