Pusher in bicicletta sorpreso a spacciare: bloccato e denunciato

Continuano a Pontelagoscuro i controlli degli agenti del Nucleo anti degrado della polizia locale. Nel pomeriggio di giovedì, nell’area dietro al negozio ‘Semeraro’, gli operatori hanno identificato un giovane nigeriano, poi denunciato per spaccio di cocaina. Il tutto è avvenuto in un servizio di controllo organizzato in abiti civili. "Il presidio – dichiara il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi – è costante e in ogni angolo del territorio comunale. Sin dalla costituzione del Nucleo anti degrado, Pontelagoscuro è una delle zone maggiormente sotto la lente di ingrandimento. Dove permangono rischi legati all’attività di spaccio, da parte di personaggi che importano degrado ed illegalità, la polizia locale c’è. Questo anche grazie alla responsabilità civica dei cittadini, che negli anni non hanno avuto timore a segnalare perché sono ben consapevoli che il corpo di polizia locale è presente, e che risponde con i fatti non lasciando inascoltate le esigenze della popolazione".

I fatti. Giovedì pomeriggio, durante il servizio, l’attenzione degli operatori si è focalizzata su un giovane che in sella alla propria bicicletta raggiungeva un’auto in sosta, con l’intento di cedere qualcosa al conducente. Al termine dello scambio gli uomini della polizia locale si sono messi all’inseguimento dei due soggetti. L’automobilista al momento del fermo in via della Forza, ha consegnato la dose di cocaina dal valore di 50 euro appena acquistata. Fatto che è costato non solo il sequestro della sostanza, ma anche il ritiro della patente e la segnalazione quale assuntore alla prefettura di Rovigo, provincia di residenza dell’acquirente. Seguito dagli agenti in borghese, il nigeriano è stato invece fermato mentre tentava di tornare a casa a Pontelagoscuro. Lo spacciatore è stato quindi accompagnato al comando di via Tassoni per procedere all’identificazione, al termine della quale è scattata la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti.