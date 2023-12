Quanta bellezza. Ferrara basta a se stessa

Pubblichiamo uno scritto inedito che Roberto Pazzi, collaboratore ed editorialista di QN-il Resto del Carlino, aveva scritto per il nostro giornale. Un inno d’amore per Ferrara e la sua bellezza universale.

di Roberto Pazzi

Cammino per il centro storico della mia città, e ne assaporo ogni volta di più il privilegio di viverci, soprattutto in uno dei rari momenti in cui non ospiti qualche manifestazione che la venga a scuotere, come una bella addormentata, minacciata da un sopore destinato a non finire mai.