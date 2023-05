"Quest’anno si superano i limiti" Così si presenta il Festival Bonsai

Italia 90. È il titolo dello spettacolo che venerdì, al Teatro Off, aprirà il Festival Bonsai di Ferrara Off. Ed è proprio con alcune battute tratte da questa performance che, ieri, la compagnia Ortika della regista Alice Conti ha introdotto la presentazione della kermesse teatrale arrivata alla settima edizione.

"Quest’anno si superano i limiti", ha detto il direttore artistico di Ferrara Off, Giulio Costa, affiancato da Marco Sgarbi, direttore organizzativo, da Cinzia Cazzoli, responsabile dell’ufficio spettacolo dal vivo del settore attività culturali della Regione, e da Dorota Kusiak, assessore. "Proponiamo una rassegna in cui si mescolano i generi e si esce dagli schemi". Il festival proseguirà fino a luglio. Il programma completo sul sito www.ferraraoff.it, da dove è possibile acquistare i biglietti. In caso di maltempo, gli eventi si terranno nella sede del teatro, in viale Alfonso I d’Este. Come anticipato, l’inaugurazione è proprio questo venerdì, 12 maggio, alle 21, al teatro di viale Alfonso I d’Este, con lo spettacolo ‘Italia 90’ di Alice Conti della compagnia Ortika, con Livia Bonetti, Monica Bonomi e Valentina Mandruzzato: si tratta di un dialogo tragicomico di tre generazioni al femminile, rappresentate da mamma, nonna e nipote. Quindi, sabato 13 maggio, sempre alle 21, sarà la volta de ‘L’eco della falena’, di Ciro Gallorano, con Sara Bonci e Filippo Mugnai: la compagnia Cantiere Artaud porta in scena una ricerca sul tempo come ricordo, memoria felice dell’infanzia, memoria traumatica, che si fa assenza e mancanza. Infine, domenica 14, alle ore 17, in collaborazione con le Gallerie Estensi, il programma prosegue nella prima delle location esterne, ovvero la Pinacoteca Nazionale di Ferrara: nel Salone d’Onore, infatti, la compagnia Drogheria Rebelot, di e con Miriam Costamagna ed Enrica Carini, porterà in scena uno spettacolo per bambini e famiglie, tratto da ‘Prendere il volo’, opera di Marinelli e Molinari edita da Topipittori, che racconta la storia di uccellini caduti dal nido, ma finiti in buone mani, analizzando il rapporto uomo-natura.

Francesco Franchella