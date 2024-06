’R-Estate’, ogni martedì un concerto

Esibizioni di musica live, mercatino degli hobbisti e dei prodotti tipici, giochi gonfiabili per i bambini e stand gastronomico con le specialità locali proposte dalle associazioni del territorio: sono gli ingredienti per "R-Estate ad Argenta", la rassegna estiva di Pro Loco e Comune, undici appuntamenti sotto il cielo fino al 6 agosto. Si proseguirà ogni martedì sera a partire dall’11 giugno con il saggio degli allievi della Scuola di musica Solaris. Il 18 giugno - in occasione della Giornata mondiale del rifugiato - l’appuntamento è con lo spettacolo live a cura della Cooperativa Cidas, promosso dall’Arci Ferrara. E ancora: il 25 giugno il gruppo rock Mod’s Group, il 2 luglio i Green for a day, il 9 luglio i Broken Radio, il 16 luglio l’iniziativa "Rock for a friend" che la scuola di musica Solaris dedica alla memoria del collega Marco Cesari, il 23 Luglio il Gruppo Corelli di Fusignano, che proporrà arie e romanze tratte da operette e brani evergreen, il 30 luglio il gruppo argentano dei Libera Uscita, che si esibirà dopo diversi anni in un’attesa reunion. Gli eventi estivi si concluderanno martedì 6 agosto con la serata musicale dei Caiman Banda Latina.