Raccolta di mozziconi con guardie e volontari

Farà tappa anche a Portomaggiore "Per un pugno di mozziconi", un progetto che coniuga ambiente e solidarietà. Sabato prossimo alle 9 partirà una simultanea raccolta di mozziconi di sigarette per mano dei cittadini e volontari su tutti i Comuni dell’Unione Valli e Delizie. Appuntamento quindi a tutti coloro che vorranno partecipare e unirsi ai volontari delle Guardie ecozoofile di FareAmbiente e ad alcuni ragazzi dell’Istituto "Rita levi Montalcini", in piazza Umberto I. Il quantitativo in peso dei mozziconi raccolti, insieme a quelli raccolti nei comuni di Argenta e Ostellato, sarà infatti convertito in prodotti alimentari, frutta e verdura, che poi saranno devoluti alle famiglie meno abbienti, grazie alla collaborazione con la Caritas. A donare frutta, verdura e prodotti alimentari ci saranno le associazioni agricole federazione provinciale Coldiretti, Cia e Confagricoltura, insieme ad aziende agricole locali. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione dei volontari "Guardie Ecozoofile FareAmbiente" (foto d’archivio).