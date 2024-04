Raccolta rifiuti, accordo tra Comune e Plastic Free

Un patto per l’ambiente. Il sindaco, Simone Saletti e la referente locale dell’associazione Plastic Free Rossella Bernardi, hanno firmato il rinnovo dell’accordo di collaborazione fra le parti. E’ il quarto anno di un impegno che vede i volontari capaci anche di realizzare eventi di sensibilizzazione per il paese e per i giovani oltre che impegnati, praticamente ogni giorno, nella raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il territorio. Un’associazione che, in occasione delle giornate di raccolta, riesce a radunare un gran numero di persone attente all’ambiente e alla tutela del decoro del proprio territorio. Le prossime giornate nazionali di raccolta sono fissate per il 20 e il 21 aprile. Li unisce il senso civico della tutela dell’ambiente e della salvaguardia del decoro urbano, per un paese e un pianeta più pulito, vivibile e sano che sia di tutti. "Un impegno lodevole da parte di un’associazione attiva sul territorio con cadenza giornaliera – sottolinea il sindaco Simone Saletti –. Grazie ai volontari il nostro territorio è più pulito e libero dai rifiuti".