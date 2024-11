Rambaldi, un campione prende posto tra i banchi. E’ una festa a Fondoreno

È stato un giorno indimenticabile per i bambini della scuola primaria di Fondoreno, che hanno avuto l’onore di ospitare un campione olimpico tra i banchi della scuola. Luca Rambaldi, argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel canottaggio e ferrarese di nascita, ha trascorso una mattinata con i giovani alunni, regalando a tutti un’esperienza unica e ispiratrice.

L’incontro nella palestra scolastica, decorata a festa per l’occasione. Il campione è stato accolto dagli applausi di tutti i bambini, emozionati e curiosi di incontrare da vicino un vero eroe dello sport. Durante l’evento, Luca Rambaldi ha raccontato la sua esperienza alle Olimpiadi, descrivendo con semplicità e passione il lungo percorso di allenamento, gli ostacoli superati e le emozioni provate durante la gara. Ha poi spiegato come vincere le gare sia meraviglioso ma anche come sia "importante saper perdere e trarre sempre un insegnamento dalla sconfitta" suscitando un grande entusiasmo nella sala. Dopo il racconto, c’è stato un momento di domande e risposte moderato dalla referente di plesso maestra Emiliana Bianchi con la partecipazione di tutti gli insegnanti della scuola. I bambini, visibilmente emozionati, hanno fatto tante domande: ’Qual è stata la tua prima vittoria?’, ’Quante ore ti alleni ogni giorno?’, ’Come ti senti a essere un campione?’, “Com’è il villaggio olimpico?’ fino ad argomentare sul pregiudizio di genere che vige ancora oggi nel mondo dello sport. Con pazienza e simpatia, il campione ha risposto a tutti, incoraggiando i piccoli a coltivare le loro passioni e a impegnarsi sempre, anche quando la strada sembra difficile. Il momento clou è arrivato quando il campione ha mostrato la sua medaglia, posando per alcune foto con i bambini. Un lungo applauso ha chiuso la cerimonia. Il dirigente della scuola, Enrico Bertoli, ha voluto esprimere la sua gratitudine: "È un privilegio poter mostrare ai nostri studenti un esempio come Luca. La sua presenza è stata fonte di ispirazione per tutti, e siamo certi che questo incontro rimarrà nei cuori di tutti i bambini, spingendoli a credere in se stessi".