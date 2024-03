"Rampari San Paolo, il cantiere tiene conto degli allagamenti?"

Caro Carlino,

vorrei conoscere chi ha progettato un dosso alla fine di una strada in discesa. Via della Grotta è una strada che parte in alto da via Piangipane e arriva in discesa in Rampari di San Paolo, in un contesto che da anni soffre di problematiche, mai risolte, legate ad allagamenti in occasione di forti temporali e alluvioni ormai sempre più frequenti. In questi interminabili lavori del piano periferie siamo arrivati al rifacimento dell’asfalto in Rampari di San Paolo in corrispondenza di quel bel piazzale di cemento con un po’ di arbusti che fingono di assorbire CO2, dopo aver fatto marciapiedi esageratamente alti adesso asfaltano la strada creando appunto un dosso alla fine di via della Grotta angolo Rampari. Le ragioni le apprendo dalla stampa in occasione della comunicazione dell’avvio della riqualificazione del parcheggio ex mof. Una delle linee guida dell’intervento è “la creazione di un importante asse ciclo-pedonale di collegamento tra le nuove piazze in via Rampari e la darsena, ideale proseguimento di via della Grotta”. Se l’intento è questo perché, anziché alzare il livello stradale, non si è scelto di creare uno scivolo per cicli e pedoni in corrispondenza del dislivello tra piazzale e strada? Anche se la ditta che ha eseguito i lavori mi ha riferito di aver rifatto, di propria iniziativa perché nel progetto non era previsto, i nuovi i raccordi con le fognature appena prima del dosso, quando le fogne non tirano, e questo succede spesso l’acqua non va giù, anzi dai tombini sale creando inevitabili allagamenti, poi è noto che l’acqua non scorre in salita, ci dobbiamo dotare di canoa? Mi domando chi ha progettato (tecnici) e chi ha commissionato (amministrazione) non si sono documentati sulle problematiche della zona? E sì che segnalazioni negli anni ne sono state fatte, il problema doveva essere noto. Sono stati rifatti i marciapiedi, piazzali ecc.. ma non le fognature in rampari e vie limitrofe. Vorrei poi soddisfare una curiosità personale, esiste una casistica nel mondo di dossi costruiti alla fine di una strada in discesa? Vorrei conoscere i progettisti geni!

Laura Sitti