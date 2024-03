Rassegna del Conservatorio. Gran finale oggi a Casa Romei

Gran finale per la rassegna del Conservatorio nel salone d’onore della dimora rinascimentale di Casa Romei oggi alle 17. L’ultimo dei concerti della rassegna 2024 vede protagoniste la cantante Marta Raviglia e la pianista Cristina Biagini. Il repertorio del duo spazia da Luciano Berio con le sue Quattro Canzoni Popolari, ispirate alla musica antica e basate su componimenti d’amore della letteratura italiana medievale, a Leonard Bernstein, del quale le nostre eseguono l’esilarante e divertentissima La Bonne Cuisine, raccolta di prelibate ricette messe in musica dal compositore americano e tratte da un celebre testo che il cuoco francese Èmile Dumont scrisse verso la fine del diciannovesimo secolo.

Le interpreti si destreggiano inoltre tra lo struggimento degli Chants Populaires Hébraïques di Darius Milhaud e la leggerezza delle Mélodies Passagères di Samuel Barber, che si ispira alla poesia in francese del poeta tedesco Reiner Maria Rilke. Il viaggio attraverso il quale Marta Raviglia e Cristina Biagini condurranno il pubblico si conclude infine con La diva de l’Empire di Erik Satie, compositore e visionario, anello di congiunzione tra la musica dell’Ottocento e quella del Novecento, che sorprende per la sua ironia e per la delicatezza del suo approccio alla scrittura. Cantante, compositrice, performer, Marta Raviglia si dedica alla ricerca musicale tra il jazz e la musica contemporanea, tra la forma canzone e l’improvvisazione più ardita. Ha collaborato come solista con l’orchestra jazz della Sardegna, la Big Band della Radio Nazionale Bulgara, il Coro del Friuli Venezia Giulia, la Corale Polifonica Santa Cecilia di Sassari, l’ensemble di percussionisti Odwalla, il collettivo Franco Ferguson, il Barga Jazz Ensemble, la Perugia Big Band e con, tra gli altri, David Linx, Hamid Drake, Ingrid Jensen, Martin Wind, Matt Wilson, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Roberto e Eduardo Taufic, Tino Tracanna, Tiziano Tononi, Ettore Fioravanti, Angelo ‘Lillo’ Quaratino, Lisa Mezzacappa, Gino Robair, Lucas Ligeti, Giovanni Maier, Giorgio Pacorig, Francesco Cusa, Vincenzo Vasi. Ha preso parte a importanti rassegne in Italia e all’estero e inciso diversi dischi in qualità di leader, co-leader ed ospite.