Rassegna Serico Tonale . Il violinista Pietro Fabris stasera al Torrione

L’Associazione culturale Jazz Club Ferrara, il Ministero della Cultura, la Regione Emilia–Romagna, il Comune di Ferrara e l’Endas Emilia-Romagna, nell’ambito di ’Ferrara in Jazz 2023-2024’, giunta alla 25ª edizione, presentano l’appuntamento di questa sera alle 21 al Torrione con ’Pietro Fabris Solo’, per la rassegna ’Serico Tonale’ a cura di Istantanea. Dopo il diploma in violino moderno e la laurea al Dams a Bologna, Pietro Fabris si iscrive al biennio di violino barocco, studia composizione e si diletta a suonare anche in un gruppo manouche. Coglie l’occasione della nascita di Istantanea per aprirsi alla musica contemporanea, musica che non aveva mai approfondito e che tutt’ora costituisce per lui una sfida difficile, aprirsi a modi non convenzionali di intendere la musica e di comunicarla. Il concerto di Pietro Fabris è un percorso fatto da brani composti da diversi autori come Livia Malossi, Dimitri Sillato, Daniele Zamboni, Berio, sempre con l’intento di ibridare linguaggi diversi attraverso il violino.