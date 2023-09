Recinti di rete per salvare gli allevamenti "È la speranza"

Mentre attorno a loro un fiume di granchi dalle barche finisce sul porto per andare in discarica, Gianni Mantovani, consigliere d’amministrazione di Copego, Davide Suncini, Giorgio Bugnoli e Alessando Nalin si stanno rimboccando le maniche per costruire la struttura con le reti che diventerà la porta di uno dei recinti destinati a proteggere gli allevamenti di vongole. E’ un tentativo estremo per fermare la grande abbuffata, per salvare un’economia che grazie ai molluschi ha conquistato mercati, nazionali e internazionali. Ma i rischi non mancano. Alcuni recinti sono già stati montati in mare, adesso bisogna vedere se riescono a resistere al maltempo in caso si verifichino mareggiate e burrasche. E soprattutto se sono a prova di granchio. La base del reticolato viene insabbiata, arriva grazie ad alcuni tubi in profondità. "Il granchio – spiegano mentre mettono le fascette per fissare la rete ai tubi – è in grado di scavare. E se entra all’interno delle recinzioni, addio". Addio alle vongole, alla semina. Parliamo di migliaia di euro che rischiano di andare in fumo in poche ore. Non è il solo ostacolo. Per il momento è possibile fare recinti solo nel 10% delle concessioni. Questo vuol dire garantire la produzione di una percentuale assai bassa del raccolto di mitili. Altro strumento, già in realtà messo da parte, è quello dei teloni. "Venivano usati per proteggere la semina dai granchi nostrani, qui siamo davanti a bel altro predatore, è tutta un’altra cosa". Il telone, di parecchi metri, in pratica viene usato per coprire la semina e proteggerla, veniva anche picchettato sul fondo. Ma non è certo una protezione in grado di resistere alle chele come tenaglie del granchio blu. Tra l’altro, proprio perché scava, riesce a entrare nell’area e a quel punto fa man bassa. "Se l’alieno riesce superare l’ostacolo, delle semina non resta nemmeno l’ombra. E questo avviene in poco tempo, la spazza via anche in una sola notte".

m. b.