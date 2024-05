Rendiconto, tutto ok: "Avanzo di 3.5 milioni"

Portato ieri in consiglio comunale il rendiconto, tra equilibrio dei conti e investimenti realizzati, con un avanzo libero di 3 milioni di euro, grazie ad una revisione degli accantonamenti e allo svincolo delle ultime risorse del fondone Covid. "Siamo soddisfatti della gestione dell’ente, raggiungendo gli obiettivi prefissati nel rispetto degli equilibri economico-finanziari – dice l’assessore Carlotta Gaiani - Allo studio le progettualità per spendere le risorse dell’avanzo, a partire dall’estate". Documento presentato in commissione bilancio lo scorso 15 aprile.

"Il nostro bilancio rispetta tutti i parametri: quelli sui limiti di spesa per il personale, sugli equilibri, sui limiti dell’indebitamento, sulla non deficitarietà dell’ente, sulla tempestività dei pagamenti – prosegue - abbiamo dunque la fotografia di un bilancio in buono stato di salute che fotografa, un anno dopo, l’attività dell’ente nel corso del 2023, e che ci lascia soddisfatti perché certifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la realizzazione dei programmi e degli investimenti per questa annualità, nel rispetto ovviamente degli equilibri economico-finanziari". Per quanto riguarda i dati puramente finanziari, si evidenzia un avanzo di oltre 17 milioni di euro di cui una parte vincolata di 5.950.657,27 euro, da impiegare per le finalità per cui erano state destinate originariamente le risorse, e parte accantonata di 7.570.784,04 euro relativa alle riserve mentre l’avanzo libero è di 3.662.609,62 euro.

"L’avanzo libero quest’anno è consistente ed è principalmente il frutto, oltre che di una prudente e oculata gestione, di alcune operazioni virtuose che hanno permesso di revisionare gli accantonamenti, per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità e per lo svincolo di somme risalenti al cosiddetto fondone Covid – conclude - Ciò consentirà di mettere in circolo nuove risorse nella seconda parte di quest’anno. L’Amministrazione deciderà infatti a luglio, fatta la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’applicazione dell’avanzo libero sulle varie priorità che verranno individuate dalla Giunta e dal confronto con il Consiglio Comunale, nell’ambito delle finalità consentite dalla legge e dunque per spese di investimento, spese correnti a carattere non ricorrente, estinzione anticipata di prestiti".

l.g.