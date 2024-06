Residenze per anziani. Definiti i rimborsi

FERRARA

Azzerato l’aumento deliberato dalla Regione per gli utenti a basso reddito, rimborsi di 3 euro al giorno per Isee fino a 20mila euro: lo comunicano Cgil, Cisl Uil, unitamente alle categorie dei pensionati, che esprimono anche soddisfazione per l’intesa applicativa della parte relativa al 2024 dell’accordo del 6 febbraio che ha chiuso la ’vertenza rette’ sull’aumento a carico degli utenti delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti accreditate. Si recupera così in modo sostanziale la decisione unilaterale della Regione di aumentare le rette: l’accordo prevede l’azzeramento dell’aggravio per gli utenti delle Cra con Isee socio sanitario

fino 12mila euro. Per coloro invece che hanno un Isee compreso

fra 12.000 e 20.000, ci sarà una restituzione pari a 3 euro per ogni giorno di ricovero. Il risparmio per gli utenti e le famiglie si attesta così, per l’intero 2024, fra 1.005 e 1.373 euro. La procedura per accedere allo sgravio risulta semplificata: sarà sufficiente produrre la Dsu per l’Isee entro il 30 settembre e presentare una domanda di restituzione, secondo le indicazioni contenute nella lettera che sarà inviata ad ogni utente.