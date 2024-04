Rievocazioni storiche, il ferrarese Braghiroli nominato presidente per il prossimo triennio

E’ stato rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni

Storiche. Il nuovo consiglio direttivo risulta composto dal ferrarese Giannantonio Braghiroli (nella foto) alla presidenza, Paolo Vivaldi vicepresidente,

Giacomo Battista Scalvenzi segretario. Risultano inoltre eletti consiglieri Gian Marco Babini, Andrea Ferretti, Gabriele Romanato e Andrea Zignani.

Nella sua relazione il presidente Braghiroli ha ribadito la soddisfazione di AERRS per essere stata

tra i promotori della legge sulle Rievocazioni Storiche, legge che dal 2018 è stata capace di erogare alle Rievocazioni storiche della Regione quasi 2 milioni di euro, nonchè di aver

collaborato con il Ministero della Cultura al primo censimento ufficiale delle rievocazioni storiche in Italia, gestito dall’Istituto Centrale per il patrimonio immateriale, restando in costante contatto con i tecnici ed i rilevatori del censimento e tra i relatori, lo scorso 20 settembre al

Ministero, alla presentazione dei risultati del progetto di “Mappatura delle rievocazioni storiche sul territorio nazionale”. "Assieme alle altre associazioni e comitati regionali – spiega – abbiamo creato un tavolo di lavoro collaborando alla stesura della sintesi tra le due leggi nazionali proposte alla Commissione Cultura della Camera, suggerendo modifiche".