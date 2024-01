"Rifiuti abbandonati, aumentano le sanzioni"

Abbandono di rifiuti sulla strada arginale che collega Bondeno a Finale Emilia. La segnalazione è di ieri mattina. Sacchi di plastica, oggetti ingombranti tra gli sterpi. Un motivo in più per indagare sugli abbandoni e scoprire, dati alla mano, che in un solo anno, nell’Alto Ferrarese ci sono stati 179 controlli della Polizia Locale sugli abbandoni e tra questi, dopo i rilievi, sono scaturite 149 contravvenzioni. La sintesi è che più spesso di quanto si pensi, chi abbandona e viola l’ambiente viene individuato. Come? Attraverso le fototrappole, le telecamere nascoste e invisibili che vengono istallate nascoste là dove gli abbandoni sono più frequenti, ma anche spulciando tra i rifiuti dove gli agenti riescono a trovare indizi che portano ai responsabili. Ma dietro a tutto questo, agli incivili che colpiscono un territorio ferendolo e imponendo ai Comuni e ai cittadini costi di smaltimento, c’è un ‘esercito di persone’, coordinate, regolari e motivate, che ogni giorno operano per segnalare e pulire.

"La collaborazione con il gruppo di Plastic Free è preziosa – sottolinea il sindaco Simone Saletti –, indicano i mucchi dei rifiuti raccolti, li segnalano e li andiamo a prendere. Un plauso a tutti i volontari è doveroso. Fanno un lavoro importantissimo. Inoltre – aggiunge – abbiamo una squadra di due incaricati che ogni giorno, dalle segnalazioni ricevute, partono e vanno a raccogliere i rifiuti. A loro si aggiunge il lavoro degli ispettori volontari, le cui segnalazioni sono preziose e permettono alla Polizia Locale di intervenire". Da qui una riflessione: "In un territorio ampio come il nostro – sottolinea – di 174 chilometri quadrati, tenere controllato tutto purtroppo è complesso. Confiniamo con altre province e le zone più lontane ed isolate purtroppo restano un valico aperto anche per chi da fuori arriva e abbandona qui".

E c’è un annuncio: "Siamo dotati di tre fototrappole – dice Saletti – che sono state utili per individuare i responsabili. Quest’anno investiamo e ne stiamo comprando altre". Se sono stati 179 i controlli ambientali in tutto l’Alto ferrarese e 149 le sanzioni che ne sono scaturite, ben 42 sono avvenute grazie alle segnalazioni degli ispettori ambientali: "Fanno un lavoro certosino e molto preciso – sottolinea il comandante della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese Stefano Ansaloni – . Fanno segnalazioni molto precise che noi andiamo a verificare. Abbiamo creato tra noi un gruppo whatsapp, dove ci scambiamo segnalazioni di violazioni, richieste. E’ una segnalazione certificata e qualificata dalla quale partiamo per gli accertamenti e che spesso si trasforma in un verbale a carico del trasgressore".

