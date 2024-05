Rifiuti, cambia il calendario. I negozi esultano

La richiesta di rivedere la programmazione dell’eco calendario per i rifiuti non riciclabili a Portomaggiore è stata accolta. Un risultato che si deve all’istanza rivolta alcune settimane fa dal presidente della locale delegazione di Confcommercio Matteo Casoni a nome degli operatori delle attività di vicinato. "Dal 1° luglio il conferimento avverrà il mercoledì mattina e questo permetterà ai commercianti di posizionare i rifiuti contribuendo così al mantenimento del decoro e della pulizia del nostro Comune – afferma il numero uno di Ascom della zona di Portomaggiore-Ostellato-Voghiera –. Attualmente invece la raccolta viene svolta il lunedì in prima mattinata ed è ovvio

che per gli esercenti

era una modalità

tutt’altro che razionale".